Popcorn! Ab 2020 hat Weiz endlich wieder ein Kino

Es soll in der Bezirkshauptstadt ein weiterer Impuls für mehr Lebensqualität werden. Nicht irgendwo in der Peripherie, sondern mitten in der Stadt. „Wir hatten beim Handel und bei der Unterhaltung einen Aufholbedarf“, erläuterte Bürgermeister Erwin Eggenreich (SPÖ) sein Interesse. Mit den bereits in Bau befindlichen Ansiedlungen von H&M und Jufa sei schon einiges gelungen.