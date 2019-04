Kampfjets bombardieren Flughafen von Tripolis

EU rief zu humanitärer Waffenruhe auf

Die EU rief die Kriegsparteien in Libyen zu einem Waffenstillstand auf. Dieser sei dringend nötig, um die humanitäre Situation zu verbessern, sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (Bild oben) am Montag. Die libysche Bevölkerung wolle „echten Frieden“, niemand sei mit den aktuellen Entwicklungen glücklich. Es gebe einen „klaren Konsens“ der EU-Staaten, dass alle Militäraktionen in Libyen gestoppt werden müssten, so Mogherini.