Patrick Konrad im Auftakt-Zeitfahren Sechster!

Patrick Konrad hat sich beim Auftakt-Einzelzeitfahren der Baskenland-Radrundfahrt am Montag auf dem sechsten Platz klassiert. Der Niederösterreicher vom deutschen Bora-hansgrohe-Team blieb nach 11,2 km in Zumarraga 19 Sekunden hinter dem Sieger, seinem deutschen Teamkollegen Maximilian Schachmann. Die Baskenland-Rundfahrt endet nach sechs Etappen am Samstag in Eibar.