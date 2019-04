Identitäre bescheren Eustacchio Misstrauensantrag

„Wir dürfen uns von Eustacchios unglaubwürdiger Verteidigung nicht blenden lassen. Wer gestern die Identitären verteidigt und ihre Inhalte unterschreibt, kann heute nicht ihr Feind sein. Doch eine Regierungspartei darf am Rechtsextremismus nicht mal anstreifen. Graz verdient als Menschenrechtsstadt einen Vizebürgermeister der Vielfalt und Offenheit lebt und kein rechtsextremes Gedankengut in die Regierung trägt“, so Neos-Gemeinderat Swatek.