Zeller Politik ist aufgestellt: VP mit zwei Frauen

Am 15. April wird in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See der neue SP-Bürgermeister Andreas Wimmereuter in die Gemeindevertretung angelobt. Die Parteienverhandlungen wurden bereits abgeschlossen, die Ressorts sind alle neu verteilt. Die VP stellt beide Vize-Bürgermeister und schickt zwei Damen.