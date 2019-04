Wer wird am Ende am Eisernen Thron sitzen?

Wer ist der frostige Nachtkönig?

Wer ist der frostige Nachtkönig, und was will er mit seinen White Walkers überhaupt in Westeros? Wird Jon Snow (Kit Harrington) auf einem Drachen an der Seite von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in die letzte Schlacht reiten? Wird Jon selbst gar zum Nachtkönig und damit zur größten Bedrohung für die Sieben Königreiche? Oder doch sein mit seherischen Fähigkeiten ausgestatteter Bruder Bran Stark?