Causa Leitspital: Jetzt kommt ein Sonderlandtag

FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Graz, dass man sich nach dem eindeutigen Ergebnis eine „Selbstreflektion der Regierer erwartet“ habe, das sei aber nicht passiert. Nun wolle man mit einer Sonderlandtagssitzung sicherstellen, „dass das Votum gehört wird“. Die Unterschriften der FPÖ-Mandatare reichen für den Antrag aus. Hermann wolle dabei durch einen Dringlichen Antrag an Drexler unter anderem herausfinden, wie die Alternativpläne aussehen und wie viel Geld für die Leitspital-Kampagne ausgegeben wurde.