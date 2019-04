Bei Musical das Unmögliche möglich gemacht

„Man erbt keine Dinge, sondern Geschichten.“

Die humorvollen Momente gibt es vor allem zwischen ihm und Anaïs Lueken als seine Ehefrau Sue (außerdem als energische Elisabeth). Eine gönnerhafte Note verleiht Carsten Lepper seinem Charles in Paris, Riccardo Greco mimt den immer ernsten Viktor in Wien und Gernot Romic einen flotten Iggie in den USA. Ergreifend Myrthes Monteiro als Emmy, die die Vertreibung durch die Nazis nicht verkraftet – im zweiten Teil des Stücks weicht die Leichtigkeit großen Emotionen: „Man erbt keine Dinge, sondern Geschichten.“