68 (!) Hunde und eine Katze lebten in „Tierhölle“

„Ich habe wirklich schon viel gesehen, aber so ein extremer Fall ist mir noch nie untergekommen“, so Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Am Tag der Abholung befand er sich in einem Meeting auf dem Gut in Deggendorf, als ihn der Hilferuf erreichte. Der Amtsveterinär bat eindringlich, zunächst 30 verwahrloste und vernachlässigte Chihuahua- und Shih-Tzu-Mischlinge aufzunehmen.