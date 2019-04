Bunte Küche trifft auf bunte Körperkunst

Ein konstantes Surren wird ab Samstag einmal mehr aus der Innsbrucker Messehalle zu hören sein. Denn schließlich ist die „Wildstyle & Tattoo Messe“ wieder zu Gast in der Landeshaupt. Eine noch nie zuvor dagewesene geballte Ladung an neuen Shows, Freaks, Attraktionen und Weltklasse-Tätowierer werden die „wilden“ Herzen der Fans von Tattoos und Körperschmuck höher schlagen lassen. Mit dabei ist unter anderem auch Lucky Diamond Rich. Er jongliert mit laufenden (!) Kettensägen, gehört zu den besten Schwertschluckern der Welt und hantiert mit Fackeln auf einem vier Meter hohen Einrad. „Mit mehr als 30 Jahren internationaler Auftrittserfahrung und seinem unnachahmlichen Tattoo Motiv ist er die am meisten fotografierte tätowierte Person auf diesem Planeten“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Die Besucher dürfen sich aber nicht nur über jede Menge irre Typen und tolle Live-Shows freuen, sondern können auch die Gunst der Stunde nützen und sich von einem der Star-Tätowierer aus fünf Kontinenten und insgesamt 25 verschiedenen Ländern ausgefallen Motive unter die Haut stechen lassen. Der Eintritt kostet 20 Euro.