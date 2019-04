Skandal um Böller-Wurf von Red-Bull-Salzburg-Fans

LASK gegen Red Bull Salzburg - man könnte meinen, dass sich die Rivalität zwischen diesen beiden Klubs durch die jahrelange Absenz der Linzer aus der Bundesliga noch eher in Grenzen halten würde. Doch mit dieser Annahme ist es offenbar nicht weit her. Beim großen Schlagerspiel der heimischen Bundesliga am Sonntag sorgten „Bullen“-„Fans“ mit einem Böllerwurf für ein verletztes Ballkind und damit auch für ordentlich Ärger…