Erster Probegalopp für die berittene Polizei

Es war ein Bild, das man sonst nur aus anderen Ländern kennt, als am Montag die berittene Polizei erstmals in Wiener Neustadt unterwegs war. Ross und Reiter trainierten dabei in der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs die realen Bedingungen im Straßenverkehr. Vor dem Probegalopp wurde bereits in der Halle mit Flaschen-Geklirr und Autohupen geübt. Im Mai sind dann die ersten Ausritte in Wien geplant ...