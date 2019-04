Ausreißer „Moritz“ ist wieder daheim

Suchaufruf in der „Krone“

Dank eines Suchaufrufs in der „Krone-Tierecke“ erfuhren die Besitzer vom Aufenthaltsort des Katers und holten ihn heim. „Wir wissen nicht, wo ,Moritz‘ davor war, das Wiedersehen war aber sehr ergreifend“, so Margot Baumgartner, die den Ausreißer mit seinen Lieblingsspeisen verwöhnte. Warum „Moritz“ gar so gerne in Autos mitfährt? Baumgartner: „Er ist in einer Mühlviertler Kfz-Werkstätte zur Welt gekommen.“