Jahrhundert-Hengst „Nima I.“ feiert 40. Geburtstag

Auftritt vor der englischen Königin

Nach einer glücklichen Kindheit im Gestüt in Piber folgten die Lehrjahre bei den Meistern der Reitkunst an der Spanischen Hofreitschule in Wien, wo ihn Bereiter Andreas Harrer geformt und gemeinsam mit Rudolf Rosteck meisterhaft vorgestellt hat. Weltweites Rampenlicht und Auftritte vor dem Japanischen Kaiser oder der Englischen Königin waren ihm sicher. Bis er schließlich 2006 wieder nach Piber - in den wohlverdienten Ruhestand übersiedelte. Klima: „Er verkörpert das Ideal unserer Zucht: langlebig, hart, ausdauernd, leistungsbereit, charakterstark, ausdrucksvoll. Wir sind stolz, dass er so ein biblisches Alter erreichen konnte.“