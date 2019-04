Wieder Trafik-Überfall in Linz-Urfahr!

Am 8. April 2019 um 14:44 Uhr betrat ein bislang unbekannter und unbewaffneter Täter eine Trafik in der Linzer Hauptstraße. Er entriss mit Gewalt, unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, aus der Registrierkasse einen Geldbetrag und flüchtete danach mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Die 51-jährige Trafikantin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang ergebnislos.