Wie geht es mit der Parlamentssanierung voran?

Das österreichische Parlament befindet sich seit dem Vorjahr in Generalsanierung. Laut der Bundesimmobiliengesellschaft verläuft alles planmäßig. Derzeit sind rund 80 Prozent der Vergabeverfahren abgewickelt. Insgesamt sind 75 Prozent der Aufträge vergeben. Die Generalsanierung ist mit einer Kostenobergrenze von 352,3 Millionen Euro gedeckelt. krone.at war am Montag vor Ort und schaute sich die Entwicklung der Sanierung an.