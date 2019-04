Gladbachs Hazard wird Dortmunds Rekordeinkauf

Geheime Klausel

Beim BVB würde Hazard auf Christian Pulisic folgen. Der US-Nationalspieler wechselt in diesem Sommer für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. In Mönchengladbach soll das Geld aus dem möglichen Transfer von Hazard reinvestiert werden. Die Bild-Zeitung will indes wissen: Diesen Deal hat der BVB schon lange vorbereitet. Im Zuge des Transfers von Pulisic wurde mit den Londonern vereinbart, dass sie auf ihr Rückkaufrecht bei Hazard verzichten. Diese Klausel ließen sich die Blues im Vertrag verankern, als Hazard von Gladbach gekauft wurde.