Tschechisches Giftler-Pärchen in Obertraun gefasst

Aufgrund zweier Europäischer Haftbefehle des Amtsgerichtes Wunsiedel (Deutschland) wurden betreffend zwei tschechischer Staatsbürger, 36 und 43 Jahre alt, vom LKA OÖ Zielfahndungsermittlungen eingeleitet. Dem EU- Haftbefehl zufolge haben die 36-Jährige und der 43-Jährige am 9. Februar 2017 100 Gramm Marihuana von Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. Dem anschließenden Strafverfahren haben sie sich entzogen, indem sie zu den Verhandlungen nicht erschienen sind und nicht mehr in Deutschland gearbeitet haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort der beiden eruiert werden und sie wurden gemeinsam mit Beamten der EGS OÖ am 4. April 2019 um 10.35 Uhr in Obertraun festgenommen.