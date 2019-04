Schutzzonen in Grazer Parks: Bereits 28 Festnahmen

Die Schutzzonen hätten auch anderweitig erfreuliche Auswirkungen, sagte ein Ermittler. Es gebe auch Kontrollen in Lokalen, z. B. in Bezug auf Alkoholausschank an Jugendliche. Mittlerweile würden sich Wirte selbst melden, wenn ihnen etwa Drogenaktivitäten auffielen. Auch hätten die Hinweise aus der Bevölkerung zugenommen.