Ohne Regeln für KI droht „Wilder Westen“

Darüber hinaus gibt das Gremium, in dem sich neben dem an der Universität Wien tätigen Coeckelbergh drei weitere Vertreter aus Österreich finden, auch Empfehlungen zum Umsetzen der Leitlinien. An dieser Stelle entscheide sich auch, ob diese „Chance für Europa“, hier eine Pionierrolle einzunehmen, ergriffen wird, so der Technikphilosoph.