Dieb wurde auf frischer Tat von Mesner ertappt

Einem Mesner (30) ist es zu verdanken, dass ein 51-jähriger Dieb aus Rumänien von der Polizei in Innsbruck gefasst werden konnte! Er beobachtete den Mann, wie er sich widerrechtlich am Opferstock in einer Kirche zu schaffen machte. Noch bevor der Rumäne die Flucht ergreifen konnte, konnte der 30-Jährige ein Foto des Diebes machen.