Vienna Blues Spring: Frühlingsgefühle für das Ohr

„Absolutes Highlight in Wiener Musikszene“

„Der Vienna Blues Spring ist jedes Jahr ein absolutes Highlight in der Wiener Musikszene und verwandelt die Stadt sechs Wochen lang in eine Blues-Metropole. Es freut mich sehr, dass auch in diesem Jahr das Mozarthaus Vienna und das Haus der Musik zu Veranstaltungen dieses einzigartigen Festivals einladen dürfen“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.