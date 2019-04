Uni Graz entwickelt Hightech-Bienenstock

Darüber hinaus sollen digitale Landkarten Hinweise auf Pestizide bei den Nahrungsquellen liefern und Warnungen an den Stock senden. Und die kleinen Honigproduzenten sollen gezielt zu den für sie optimalen Blüten gelenkt werden. Dazu sollen die kleinen in Graz entwickelten Roboter den Bienentanz - der übrigens vom an der Uni Graz tätigen Nobelpreisträger Karl von Frisch entschlüsselt wurde - imitieren und so das Bienenvolk benachrichtigen.