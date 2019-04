„Darknet“: Die Welt im Schatten des Cybercrimes

Das Darknet gilt als geheimer Bereich des Internets, in dem Kriminelle ihr Unwesen treiben. Wie sieht dieses Netzwerk wirklich aus und wie viel trägt es zur Begehung von Straftaten bei? Der österreichische Sicherheitsexperte Cornelius Granig gibt in seinem neuen Buch einen Einblick in die Struktur sowie die technischen Grundlagen der „digitalen Unterwelt“ und wie man sich besser vor dieser schützen kann.