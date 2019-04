Gerhard Valeskini: Ein Handschlag mit dem Leser

„Krone“:Mut und Unabhängigkeit sind Eigenschaften, die Sie stets betonen und die wie ein roter Faden die „Krone“ begleiten.

Gerhard Valeskini: Seit ihrer Gründung stehen die Herausgeber und das Team der „Krone“ für Mut, für Haltung und für Unabhängigkeit. Das ist im genetischen Code verankert, diese Grundwerte der Marke schätzen die mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser und die 2,5 Millionen User. In einer jüngst durchgeführten Marktforschung werden der „Krone“ Spitzenwerte für „Sympathie“, „greift sensible Themen auf“ oder auch „verständlich“ ausgewiesen. Da gibt es eine hohe Überschneidung mit dem, was die Menschen haben wollen. In einer komplexen Welt, in der viele Vorgänge die Menschen überfordern, die sie nicht mehr verstehen.