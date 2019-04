Gipfel-Showdown: Sozialhilfe-Streit spitzt sich zu

Eigentlich hatte die Sozialministerin am Montagnachmittag die Länder zu sich geladen, um die Wogen im Dauerstreit um die Mindestsicherung zu glätten. Doch es kam anders: Weil Türkis-Blau an den Details der umstrittenen Kürzung festhält, ist die Lage nur noch weiter eskaliert. Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker spricht von „juristischem Humbug“ - und kündigt an, das Gesetz vor das Höchstgericht zu bringen.