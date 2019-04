Bundespräsident empfängt Marathon-Helden

Die Kenianerin Nancy Kiprop hat bei ihrem dritten Vienna-City-Marathon-Sieg in Serie für einen neuen Streckenrekord bei den Frauen gesorgt und wird ihr gesamtes Preisgeld in ihr Schulprojekt stecken. Lemawork Ketema ist zum neuen österreichischen Rekord von 2:10:44 Stunden gestürmt. Und Vincent Kipchumba sicherte sich mit der zweitbesten Wien-Zeit der 36-jährige Geschichte den Sieg bei den Herren. Ja, der 36. Vienna City Marathon war einer für die Geschichtsbücher. Dementsprechend lobend fiel auch die Ehrung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag in der Präsidentschaftskanzlei aus.