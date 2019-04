„Krone“ begleitete Lauda auf seinem schwersten Weg

Die Schubumkehr hatte sich fatalerweise im Flug eingeschaltet

Tatsächlich hatte sich in 8000 Meter Höhe an einem Triebwerk der Umkehrschub aktiviert, der normalerweise nur am Boden der Bremswirkung dienen soll. „Plötzlich schob das eine Triebwerk nach vorne, das andere nach hinten“, so der Airline-Boss. Ein technisches Gebrechen also, das niemals hätte passieren dürfen und den Piloten Tom Welch und Josef Thurner nicht den Funken einer Chance ließ.