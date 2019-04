Für die „Krone“ um die ganze Welt

Egal, ob beim Einfall der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei, beim Sechstagekrieg im Nahen Osten, Umsturz in Rumänien, Krieg in Jugoslawien, Afghanistan, Irak oder der Ukraine - seit sechzig Jahren sind die Redakteure der „Krone“ auf den weltweiten Brandherden im Einsatz. Mutig. Unabhängig. Und objektiv.