„Wildlife“: Zwischen Feuer und Ehe-Frust

Jerry Brinson (Jake Gyllenhaal) schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Meist sind diese zeitlich begrenzt. Für seine Frau Jeanette (Carey Mulligan) und den Sohn bedeutet dies ein Leben aus Umzugskartons. Nun ist er in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Montana gestrandet. Und ist die Arbeit in einem Golfclub auch gleich wieder los. Als Brandbekämpfer in glosenden Wäldern winkt ihm ein erneuter Zuverdienst. Doch der führt ihn von seiner Familie weg. Und plötzlich ist da ein anderer Mann, wohlhabend und gesettelt, in Jeanettes Leben ...