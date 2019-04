Wie Kinder und Eltern die Pubertät überstehen

Was unsere Kinder in der Pubertät brauchen, ist eigentlich nur das: dem Nachwuchs das Gefühl geben, er ist okay, so wie er ist, und über alle Maßen liebenswert. Mütter und Väter müssen nun ihren Kindern mehr vertrauen, und zwar bedingungslos - im wahrsten Sinne des Wortes. In einem gleichwertigen Gespräch in der Familie kommt es immer wieder darauf an, Regeln miteinander auszuhandeln und nicht das Grenzensetzen zu forcieren, denn dafür ist es nun zu spät.



Laut Familientherapeuten Jesper Juul beginnen Eltern oft erst in der Pubertät mit einer Art Turboerziehung, um in letzter Minute alles richtig zu machen, was aber nicht funktionieren kann. Denn in der Pubertät kommt es vor allem auf die Beziehung an.