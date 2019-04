Unabhängigkeit, die verpflichtet!

Ähnliches zeichnet sich auch nun wieder ab. Mit ungewöhnlichen Methoden versuchen sich Gruppen mit viel Geld im Hintergrund der „Krone“ zu bemächtigen, weil sie auch in einem schwieriger gewordenen Marktumfeld an ihrer Unabhängigkeit festhält. Seit jeher war die „Krone“ niemals an eine Partei oder einen Politiker gebunden oder diesen verpflichtet. Chefredakteure, Kolumnisten und Redakteure haben sich immer daran orientiert, welche einzelnen politischen Ideen oder Projekte aus ihrer Sicht für das Land und die Menschen sinnvoll sind. Bei manchen Wahlen war dadurch die SPÖ im Vorteil, bei anderen die ÖVP. Waren die Vorschläge aus Sicht der Redaktion gut, sind die Ziele der Grünen ebenso unterstützt worden wie jene der Freiheitlichen. Am Ende war jedenfalls immer eine Gruppe beleidigt, aus dem simplen Umstand, dass sie das wahre Wesen der Unabhängigkeit der „Krone“ nicht verstanden hat. Unabhängigkeit heißt eben nicht Meinungslosigkeit, sondern die Freiheit zu vielen Meinungen.