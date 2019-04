Grödig ist bei Spürnasenecken jetzt komplett

Grödigs scheidender Bürgermeister Richard Hemetsberger war für die Initiatoren der Spürnasenecke ein Förderer der ersten Stunde: „Im Jahr 2012 haben wir das erste Labor eingerichtet und es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir dieses tolle Projekt nun in allen vier Betreuungseinrichtungen für Kinder bis sechs Jahren in unserer Gemeinde umgesetzt haben.“ Hemetsbergers Nachfolger Herbert Schober hat als bisheriger Finanzchef der Gemeinde die Finanzierung aller Spürnasenecken gesichert, auch er ist überzeugt: „Die kleinen Labore sind eine großartige Erweiterung des umfangreichen Angebots in unseren Einrichtungen für die Jüngsten.“