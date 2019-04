Das Batik-Muster feiert sein großes Comeback

Retro-Styles sind im Trend und so werden nach den Radlerhosen der 80er-Jahre oder den Sneakers mit den dicken Sohlen, die in den 90er-Jahren in keinem Schuhschrank fehlen durften, nun auch die Batik-Styles der Hippie-Ära ordentlich entstaubt und verjüngt. An den bunten Prints, die aussehen, als hätte man selbst beim Färben Hand angelegt, kommt man in diesem Sommer einfach nicht vorbei - und das nicht nur in der Festival-Saison.