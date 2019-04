Mega-Deal? Klitschko spricht über Comeback-Chance

Kehrt der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko doch noch einmal in den Ring zurück? Die Spekulationen über ein mögliches Comeback wurden in den letzten Wochen immer lauter. Schließlich soll der Streaminganbieter DAZN bereit sein 80 Millionen Dollar (rund 72 Millionen Euro) für drei Kämpfe zu zahlen. Die Fans der mittlerweile 43-jährigen Schwergewichts-Legende würde es freuen! Was der ukrainische Superstar dazu sagt, sehen und hören Sie oben im Video.