Christoph Dichand: 100 Jahre, 60 Jahre ...

„Wider alle Gewalten“, wie Hans Dichand einmal meinte, mit den besten Journalistinnen und Journalisten des Landes, schreiben wir so seit jeher Erfolgsgeschichte. Und Stürmen waren wir immer ausgesetzt, früher schon und auch heute wieder. In den lichten Höhen von Erfolg, Einfluss und Macht ist die Luft dünn, und schon so mancher hat sich aufgemacht, diese Höhen zu erklimmen. Das alpine Rüstzeug dafür liegt aber noch heute genau dort, wo es hingehört, in der Redaktion der „Kronen Zeitung“. Wie heißt es in unserem Redaktionsstatut so schön? Die Summe der Meinungen der Redakteure zusammen mit dem Herausgeber ergibt die grundlegende Richtung der Zeitung.