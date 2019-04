„Moralisch bankrotte pathologische Lügner!“

Ein Interview mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im australischen Fernsehen hat drei Wochen nach dem - live ins Internet übertragenen - rechtsextremen Terrorangriff auf Moscheen mit 50 Toten in Neuseeland für Empörung gesorgt. Zuckerbergs Ankündigung, trotz des Terrorakts nichts am Live-Streaming-Feature ändern zu wollen, brachte Neuseelands Datenschutzbeauftragten John Edwards dermaßen in Rage, dass dieser via Twitter zur Abrechnung mit Facebook ausholte.