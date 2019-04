„AFRIKA! AFRIKA!“ kommt in die Wiener Stadthalle

„AFRIKA! AFRIKA!“ präsentiert in der neuen Show einmal mehr den Spagat zwischen künstlerischer Gegenwart und traditionsreichem Erbe vom "Kontinent des Staunens" - mit einem Ensemble der besten Talente von Äthiopien bis zur Elfenbeinküste, von Marokko bis Südafrika sowie von AfroAmerikanern und Afro-Europäern in der "Diaspora", die afrikanisches Talent und Temperament mit den kulturellen Einflüssen anderer Kontinente verbinden. Ab 16. Mai gastiert die Show erneut für ein paar Tage in Wien.