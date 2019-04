Neumarkter Bürgermeister ist angelobt

In Neumarkt am Wallersee fand vergangene Woche die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung statt. Deren Mitglieder und der wiedergewählte Bürgermeister Adi Riger wurden durch Karin Rainer-Wenger von der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung angelobt. Der Ortschef stellte in seiner Antrittsrede die wichtigsten Vorhaben in den nächsten Monaten vor. Im Mittelpunkt sollen dabei unter anderem die Planungen für den Neubau des Kindergartens inklusive Krabbelstube am Schulzentrum Neumarkt stehen, ebenso die Sanierung der beiden städtischen Volksschulen, die Überarbeitung des Räumlichen Entwicklungskonzepts sowie die Umsetzung des Hochwasserschutzes Steinbach.