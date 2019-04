Kärnten: Sichere Schulwege seit 27 Jahren

Kooperationen mit Gemeinden

In Kooperation mit Gemeinden und Experten des Landes ist es oft rasch gelungen, auf Hinweise unserer „Schulwegdetektive“ zu reagieren. Gelegentlich war aber auch viel Beharrlichkeit notwendig - wie in Gödersdorf, wo es sechs Jahre gedauert hat. Dort bremsen seither eine Verkehrsinsel, Blinkampeln und ein Radarkasten Raser vor der Volksschule ein. Auch in anderen Regionen hat sich der Kampf an der Seite von Eltern und Anrainern ausgezahlt.