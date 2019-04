Zwei Syrer stehen wegen Mordversuchs vor Gericht

Wegen Mordversuchs müssen sich derzeit zwei syrische Brüder im Alter von 23 und 20 Jahren in Salzburg vor einem Schwurgericht verwantworten. Der Jüngere soll einen 31-jährigen Landsmann am 22. Mai 2018 in der Stadt Salzburg mit einem Messerstich schwer verletzt und der Ältere das Opfer zuvor mit dem Umbringen bedroht haben. Hintergrund der Tat waren nicht bezahlte Schulden aus einem Drogengeschäft. Letztlich wurde der Prozess auf den 1. Juli vertagt. Grund: Das Opfer ist nicht auffindbar . . .