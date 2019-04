Ist die „Krone“ Ihr Leben, Herr Dichand?

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Ihren Vater denken?

Dass er uns Kinder immer sehr stark einbezogen hat in das, was ihm wichtig war. Er war zwar oft abwesend, weil er auch am Wochenende gearbeitet hat, aber die Zeit, die er mit uns verbracht hat, war sehr intensiv. Er hat mich auch manchmal in die „Krone“ mitgenommen, sein Büro war damals im 11. Stock. Ein Kindheitsfoto zeigt ihn und mich als Achtjährigen auf dem Stephansplatz. Da war eine Umwelt-Demonstration, ich erinnere mich, dass Teilnehmer in Schlafsäcken auf dem Boden gesessen sind.