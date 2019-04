Kommune überwacht Kanalarbeiter mit GPS-Armbändern

Ein Armband, das Arbeitern umgeschnallt wird, um ihre Position zu überwachen und ihnen bei Stillstand mitteilt: „Arbeite weiter!“ Was nach einer fiktiven Erfindung aus einem Orwell-Roman klingt, ist in der chinesischen Stadt Nanjing ganz real. Seit wenigen Tagen müssen Kanalarbeiter dort ein solches Gerät tragen - nach einem Aufschrei nun zumindest in abgeschwächter Form.