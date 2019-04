Meghan will keine „Männer in Anzügen“ im Kreißsaal

Die Ankunft von „Baby Sussex“ steht unmittelbar bevor. Noch immer ist es ein Geheimnis, in welcher Klinik Herzogin Meghan nach dem Einsetzen der Wehen einchecken wird. Sobald es so weit ist, will die ehemalige Schauspielerin aber auf jeden Fall so Einiges anders machen als ihre Schwägerin Herzogin Kate. Diese hat ihre drei Kinder ganz der royalen Tradition entsprechend im Lindo Wing des St.-Mary‘s-Krankenhauses bei den Gynäkologen der Queen zur Welt gebracht.