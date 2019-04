Marathon-Todesfall: Trauer um 68-jährigen Wiener

Insgesamt waren 40.950 Teilnehmer in allen acht Laufbewerben gemeldet. In den Hauptbewerben am Sonntag gab es im Marathon über 42,195 km 5693, im Halbmarathon 11.964 und im Staffelbewerb 13.168 Finisher. Der 37. Vienna City Marathon findet am 19. April 2020 statt. Dafür gibt es bereits 500 Anmeldungen.