Grausamer Sexmord an Rucksacktouristin in Thailand

Es sollte ein ganz besonderer Urlaub für die 26-Jährige werden - doch er endete in einer Tragödie. Seit dem 23. März war die junge Frau in dem asiatischen Land unterwegs, in Pattaya hatte sie sich ein Hotelzimmer genommen, berichtete die deutsche „Bild“. Am Sonntag wollte sie schließlich die Insel Ko Sichang erkunden. Nachdem sie eine Fähre dorthin genommen hatte, mietete sie sich einen Roller. Während eines Ausflugs mit diesem sollte sie ihren späteren Mörder kennenlernen.