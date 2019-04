„Vier Pfoten“ rettet 47 Zootiere aus Gazastreifen

Nachdem “Vier Pfoten“ alle Tiere des Rafah Zoos in ihre Transportkäfige verladen hatte, startete frühmorgens am 7. April die Reise in das knapp 300 Kilometer entfernte Jordanien. Beim Erez-Grenzübergang nach Israel wartete eine weitere logistische Herausforderung auf das Team. Da die Fahrzeuge gewechselt werden mussten, wurden alle Transportkäfige in der Sperranlage abgeladen und auf einen neuen Lkw verladen. Flankiert von der israelischen Armee ging es danach direkt zur jordanischen Grenze. Am späten Abend trafen die Tierschützer mit den ehemaligen Zoobewohnern in den Tierschutzzentren, rund eine Stunde von Amman entfernt, ein. Im Laufe des heutigen Tages werden die Tiere dort in ihre neuen, artgemäßen Gehege entlassen.