Spende für Kärntner Hunde, Katzen und Co.

Dank einer großen Futterspende können Hund, Katze und Co. in den beiden Einrichtungen in Klagenfurt nun längerfristig mit Futter versorgt werden. Dazu haben auch weitere Unterstützer zusätzliche Spenden beigesteuert. In den nächsten Tagen wird auch noch eine größere Menge an Obst und Gemüse für die Tiere dazukommen, die Stadtrat Christian Scheider organisiert hat.