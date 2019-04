Klimaseuchen gefährden die Tiere

„Die Gefahr von Tierseuchen steigt. Die Situation ist mittlerweile sehr ernst zu nehmen“, schlug zuletzt der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, bei einem mit 100 Experten hochkarätig besetzten Symposium in Wien Alarm. Dem Oberösterreicher macht vor allem der internationale Warentransport Sorgen: „Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in Europa rasant aus. In Zeiten des globalen Güter- und Reiseverkehrs können Erreger innerhalb von einem Tag aus jeder Region der Erde Österreich erreichen und in den heimischen Stallungen katastrophale Schäden anrichten. Die Sauenseuche hat uns zwar bisher nicht erreicht, aber bereits aufgetretene Fälle von Rinderbrucellose und -tuberkulose machen die Bedrohung klar.“