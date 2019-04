Familie Ronaldo zeigt Sing-Show aus Rolls-Royce

Ja, was ist denn da los? Superstar Cristiano Ronaldo nützt offenbar die verletzungsbedingte Pause vom Fußball, um seinen Fans auf Instagram ein weiteres Talent von sich zu präsentieren. Am Steuer seines noblen Rolls-Royce trällert der fünffache Weltfußballer ein lockeres Liedchen. Aber nicht nur der Juve-Torjäger, auch seine Freundin Georgina Rodriguez und Sohn Ronaldo Junior zeigen bei der Sing-Show, was sie können. Aber sehen Sie selbst - oben im Video.